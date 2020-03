Ze halen altijd Brevik aan, maar over deze gek/kansparel zijn ze muisstil(hij is immers gek, was Brevik dat niet dan??). Hoop dat de slachtoffers hem raken met hun woorden, maar vrees dat hij ze ook onder spuugt. Wat een engerd !!

Breivik was een selfmade miljonair, hoge intelligentie en de aanslag een jaar lang van te voren heeft zitten plannen. Totaal niet te vergelijken met Tanis. Deze man was letterlijk an accident waiting to happen. Je hebt hier te maken met een zwakbegaafde narcist... een gevaarlijkere combi bestaat niet. Voeg daarbij zijn drank- en drugsmisbruik aan toe en het kan vrijwel niet anders dat dit totaal mis zou moeten gaan.