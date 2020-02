UPDATE: Ook corona bij vrouw in Delft.

Minister Bruno Bruins bekende gisteravond in Jinek dat er in Nederland slechts 60 mensen op het nieuwe coronavirus zijn getest. Zo waakzaam en alert zijn we. Natuurlijk kunnen we niet ieder kuchje testen, maar deze Hollandse zuinigheid slaat een beetje door. Wat niet weet, wat niet deert?

Van deze 60 bleken er zes besmet. Meten is weten. Over al die andere mensen die in China, Noord-Italië en dergelijke zijn geweest, kan niemand een uitspraak doen. De minister en het RIVM gaan er al aan voorbij dat de eerste besmetting in Duitsland nooit in een risicogebied was geweest. De patiënt heeft het tussen 19 en 23 januari cadeau gekregen van Chinese vrouw op zakenreis.

Het RIVM test alleen mensen die ernstige klachten hebben en ook nog in een risicogebied zijn geweest. Vooraf is zeker dat iemand die wel het coronavirus heeft, maar daar niet is geweest, niet wordt getest. Toch viert het RIVM dat ze geen onverklaarbare besmettingen hebben gevonden, terwijl dat gedicteerd is door hun eigen onderzoeksopzet. Wie niet kijkt, ziet niets.

Jaap van Dissel van het RIVM ging nog een stapje verder: volgens hem is die eerste patiënt uit Loon op Zand niet erg, want carnaval vier je meestal toch in een vrij kleine groep. Ik zou een lijstje van het RIVM willen waar deze man meerdere dagen heeft staan hossen. Het contactonderzoek stelt niets voor. Wat willen ze doen? Briefjes ophangen in verlaten zaaltjes wie daar afgelopen weekend is geweest?

Op cruiseschip Diamond Princess zijn inmiddels alle passagiers getest. De helft van de mensen die genoeg virus in zich hadden om waarneembaar positief te testen, had geen klachten. De WHO gaf al eerder aan nog geen idee te hebben hoe deze groep bijdraagt aan de verspreiding van deze ziekte. Het RIVM beweert dat deze dragers de ziekte niet verspreiden, zonder tegenbewijs of onderzoek.

Het RIVM stelde ook al tientallen jaren hetzelfde beleid te hebben, en pas te gaan isoleren als iemand ernstige klachten heeft. Dat beleid heeft tientallen jaren goed gewerkt. Fantastisch toch? Het RIVM gaat hier voorbij aan het detail dat ieder nieuw virus nieuwe eigenschappen heeft. Er komt een keer een virus dat niet aan deze aannames voldoet. Wie dan leeft, wie dan zorgt.

Die grondhouding is onderdeel van een bestuurscultuur. Altijd pappen en nathouden, nooit echt voorbereid, en als de aap uit de mouw komt, treed er iemand theatraal af. Dit geeft op de korte termijn stevige besparingen, en als het fout gaat blijft de rekening netjes bij de burger. Huisartsen klagen ondertussen over een gebrek aan materiaal om zichzelf te beschermen.

De minister mocht uitleggen waarom Nederland al die reizigers op Schiphol niet test. Mensen met klachten moeten zichzelf maar melden. Het zijn gewoon te veel reizigers. Een te grote ingreep, niet proportioneel. Te duur. Mensen met zo'n intercontinentaal vluchtje hebben allemaal last van tijdsverschillen, slaaptekort, jetlag en algehele malaiseklachten. Die melden zich niet of te laat.

Het nieuwe coronavirus wordt graag vergeleken met de normale griep, dat klinkt geruststellend. Slaap zacht. Er ligt een onderzoek naar 72.314 van de 85.406 patiënten met COVID-19. Vooral grafiek C is superduidelijk. De mortaliteit in gebieden met een gevorderde uitbraak is enkele procenten. De normale griep heeft een mortaliteit van 0,1%. Zodra het ziekenhuis overbelast is, gaat het fout.

Er liggen ook diverse onderzoeken over de besmettelijkheid van deze ziekte. Bij normale griep besmet een patiënt gemiddeld 1,1 persoon. Bij de groep op de Diamond Princess lag dit op 2,28. Ander onderzoek schat het aantal op 3,25 tot 3,4 voor grotere populaties. Natuurlijk is meer en beter onderzoek altijd gewenst, maar volhouden dat dit een griepje is, is jezelf voor de gek houden.

Gelukkig mogen twee docenten die familie zijn van de eerste Nederlandse patiënt twee weken geen lesgeven. Het schoolbestuur houdt hier helaas een incubatietermijn aan die op zijn zachts gezegd ter discussie staat. Wetenschappelijke publicaties wijzen op 24 of 27 dagen. Het virus blijkt ook terug te keren in patiënten die eerder genezen zijn verklaard. Zo kort en simpel ligt het niet.

Terwijl in Antwerpen de medisch directeur in Terzake liet zien hoe een apart ziekenhuis uit de grond werd gestampt om de patiëntgroep met infectieziekten niet te hoeven mengen met andere patiëntgroepen, wordt aan onze minister geen kritische vraag gesteld. Los van COVID-19 is het een briljant idee om een hoestende meute niet los te laten in een normaal ziekenhuis.

Ons RIVM geeft een ander advies. Mensen met klachten moeten hun huisarts bellen, niet ernaartoe, en thuis uitzieken. De WHO gaat een stuk verder, en adviseert mensen uit risicogroepen (60+, longklachten, hart & vaatziekten, ...) niet naar grote bijeenkomsten te gaan. We gaan dit niet tegenhouden, maar we kunnen wel samen pieken in zorgvraag voorkomen.

Lang voordat dit nieuwe coronavirus uitbrak, was er al een tekort aan IC-bedden en IC-verpleegkundigen. Artsen smeekten om een plekje. Voor een griepgolf zoals in China waar 8090 mensen nu serieuze ademhalingsproblemen of meervoudige orgaanuitval hebben, is geen capaciteit. Zelfs de Japanse gezondheidsminister Kato gaf toe dat er geen plek was voor duizenden patiënten.

De intensive cares die we wel hebben, zijn meestal grote open zalen met patiënten in kritieke toestand langs de rand. In het midden bureaus met een muur van schermen. Verpleegkundigen hebben dan beter overzicht, hoeven minder te lopen en kunnen meer patiënten aan. Prima voor hart- en vaatziekten, totaal ongeschikt voor infectieziekten. De isolatie tussen patiënten ontbreekt.

Ik mis een beetje een kordate, assertieve reactie. Zou Nederland als innovatieland niet voorop moeten lopen met echte oplossingen? Op oorlogssterkte mondkapjes, testen en medicijnen maken en opsturen naar rampgebieden, in de hoop dat de ramp daar blijft. Nu wachten we met de hand op de knip tot de storm overwaait. Langzaam beseffend hoeveel van onze goederen uit China komen.

Als u blijft produceren en consumeren, dan blijft de schade beperkt.