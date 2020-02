We zullen de knuppel maar weer in het hoenderhok gooien want iemand moet het doen: het is nu echt mooi geweest met die vieze vuile stormen. Leuk en aardig dat Bauke Mollema tegen de wind in kan stoempen, maar het is echt geen reet meer aan. En je hebt ook ALTIJD wind tegen he. Heenweg, wind tegen. Terugweg, wind tegen. Tussendoor even naar de supermarkt voor het welverdiende frikandelbroodje, wind tegen. 's Avonds naar de klaverjasclub, wind tegen. Terugweg, wind tegen. Zit je eindelijk lekker op de bank naast Samantha, wind van voren. De enige die altijd wind mee heeft is het saldo op je bankrekening, op zijn dappere route naar het ROOD. We krijgen wéér een storm, weer zware windstoten, weer regen en hagel en natte snee, weer code geel en nu zelfs een HORRORGOATSE DES DOODS. He-le-maal klaar mee. Na de klik 7 foto's van waar we ZIN in hebben.