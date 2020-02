Deze week ook zo genoten van mensen die nooit hiphop luisteren en heel erg hard een mening over hiphop ventileren? Haha wij ook niet. De balans in het rapuniversum is godezijdank weer hersteld, want het enige NPO-vehikel dat daadwerkelijk jongeren bereikt heeft een nieuwe wintersessie van basserool MocroManiac online gegooid. Kijk, vroeger hadden we Extince, daarna een lange tijd niets en nu zitten we met allerlei autotuners opgezadeld. Eigenlijk heeft alleen Ronnel dat onder de knie en is de rest van de Nederlandse repgeem onthutsend zwak. Op deze harde stuiter van een MocroManiac na dan. Veroverde een jaartje of zes geleden de harten van Nederland met deze sessie en liet 101Barz eigenhandig doorgroeien tot wat het nu is. In zijn nieuwste release toont hij opnieuw aan dat er qua stem, flow en delivery nog steeds niemand aan 'm kan tippen. Ook Maniacs neven (Ron en Jans) zijn even te horen, maar de eerste 8 minuten zijn voor Mani. En voor alle witmangs die zich na het lezen van deze tekst ontheemd voelen hebben we na de breek nog een rap staan.