Daar heb je dan je hele leven keihard voor gewerkt. In WOII smokkelde je nog boter door de Duitse linies. In 1953 sloeg je met je blote knuisten het water terug de Noordzee in. Je hield infuuszakken omhoog bij de Treinramp bij Harmelen. Bij de brand in Hotel Polen stond je eerst met de brandweerslang in je handen, en daarna was je in de weer met verbandjes. Na de Bijlmerramp stond jij in je witte pak de brokstukken op te rapen. En bij de vuurwerkramp in Enschede metselde je eigenhandig de stenen weer op elkaar. En nu is het 2020, wacht je in Zwolle op de onvermijdelijke dood en heb je 1x per maand nog je potje klaverjas - in een restaurant van een woonzorgconcern. Als dank voor bewezen diensten gaat de prijs van een flesje bier omhoog van €1,50 naar €2,00. U weet wel, zo'n kratje bier dat in de bonus 8,99 kost. "Als de voorwaarden van het huren van de ruimte niet meer naar wens zijn, zijn ze niet verplicht te blijven", aldus een of andere manager van het zorgconcern. Jullie horen het, ouderen! Jullie worden bedankt voor alles. Maar donder nu maar op.