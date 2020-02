Het is helaas zinloos LiamP om op GS nog een tegengeluid te geven. De wetenschap blijkt continu de plank mis te slaan, maar als het over vaccineren gaat dan zijn alle rapporten heilig. De kinderarts op jouw site heeft helemaal gelijk: een klein kind 7 inentingen tegelijkertijd geven is waanzin. Ik heb dan ookaltijd gezegd niet tegen inenten te zijn, maar wel tegen de cocktail van inentingen die nu gebruikelijk zijn. Dat is ook het grote verschil met vroeger; toen kreeg ik 1, hooguit 2 combo inenmtingen per keer, zodat je lichaam meer kans heeft om te herstellen.

Ook in dit dosier stinkt er van alles: de hele industrie is in de US vrijgesteld van elke claim van bijwerkingen van vaccins, zodat ze letterl.ijk onaantastbaar zijn. Uit de goedheid van hun hart hebben ze een schadefonds in het leven geroepen dat al miljoenen heeft uitgekeerd, dus zo onschadelijk is het allemaal niet. Maar daar moet je onze geindoctrineerde reaguurders niet mee lastig vallen, want die weten het echt zeker ! De overheid is namelijk altijd heel erg betrouwbaar en heeft bewezen de gezondheid van nederlanders op1, 2 en 3 te zetten. Vandaar ook de extra btw verhoging op verse groenten.