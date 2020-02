Baudet is weer eens vele maatjes te groot voor de 2e kamer.

En ja, hij is er ook wel eens niet als het iets pietluttigs is, maar nu het wel ergens over gaat is hij de enige die zich uitmuntend heeft ingelezen en weet waar hij over praat.

Daarbij vergeleken is Rutte niet meer dan een kleuterjuf die op de 2e kamerkleuters past en dat is dan ook nog een belediging voor een echte kleuterjuf.