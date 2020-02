Goedemorgen Nederland. In een Amsterdams bedrijfspand aan de Bolstoen is vanochtend vermoedelijk een bombrief ontploft. Volgens de politie zijn daarbij geen gewonden gevallen. De laatste tijd hebben verschillende bedrijven in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam bombrieven ontvangen, maar die zijn allemaal netjes in de brievenbus van de Explosieven Opruimings Dienst beland. Tot vanochtend dus. Later meer.

UPDATE: Ook in Kerkrade is een briefpakket ontploft, ook daar geen gewonden. Volgens de politie is het nog onbekend of de ontploffingen iets met elkaar te maken hebben.

UPDATE: De Amsterdamse bombrief ontplofte in een kantoor van ABN Amro.

UPDATE: In postsorteerbedrijf in Kerkrade waren negen mensen aanwezig: "Een medewerker hoorde een raar geluid in het postpakket, waarna een knal volgde. De aanwezigen in het pand zijn meteen volgens protocol naar buiten gegaan."

UPDATE: In Amsterdam was een 'sissend geluid' te horen. "Een medewerker van het postsorteercentrum wilde de brief openmaken en hoorde een sissend geluid. De medewerker heeft de brief weggegooid waarna een lichte knal ontstond."