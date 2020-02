In het AD een artikel waaruit blijkt dat je net zo goed geen aangifte van verkrachting kan doen, want de politie maakt er een zootje van ("De afgelopen jaren hebben we soms fouten gemaakt of verkeerde prioritei­ten gesteld") en de rechter legt toch geen hoge straf op. Hartstikke erg allemaal en daar moeten we ook wat aan doen maar daar koken de auteurs een onleesbare bak letterragout van, lieve help. Gevalletje rekenen met Aad maar dan zonder de middelste A.

- 37 procent van de onderzochte verkrachtingsmeldingen bij de politie leidde ook tot een aangifte

- 58 procent van de aangiften die in diezelfde periode vorig jaar wel naar het Openbaar Ministerie gingen is geseponeerd

- 172 verkrachtingszaken behandelden rechtbanken vorig jaar tot oktober

- 102x werd een verdachte veroordeeld

- 12 jaar cel is de maximumstraf, maar die straf legde de rechter nooit op

- 6 jaar was de hoogste straf

- 21 dagen was de laagste straf

- 1 jaar en 5 maanden is de gemiddelde straf

- 70 procent van de zedenincidenten wordt niet eens gemeld bij de politie

- 2700 naar 3400: de stijging van het aantal dossiers de laatste 3 jaar

- 90 extra zedenrechercheurs

- 945 zaken waren bij de politie langer dan een halfjaar in behandeling

- 90 daarvan langer dan 2 jaar

- In 60 procent van de gevallen gaat een aangifte binnen zes maanden naar het OM

- 80 procent is het streven

- 437 aangiften kreeg het OM vorig jaar tot oktober binnen

- 277 zijn er onvoorwaardelijk geseponeerd

- 102x werd verkrachting dus bewezen

- 42x werd een verdachte voor een ander strafbaar feit veroordeeld, bijvoorbeeld ontucht

- 44 procent van de slachtoffers van een misdrijf doet geen aangifte na een gesprek met de politie

- 62 procent zelfs als het gaat over verkrachtingsslachtoffers

boe boe boe politie en boe boe boe D66-rechters enzo.