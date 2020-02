Het Van Gogh-museum heeft een nieuwe directrice, en een nieuw pastel van Edgar Degas. Hartstikke leuk, iemand die het glazen plafond doorbreekt (dat vinden mensen in heur kringen heel erg belangrijk) en ook meteen een nieuw werk aangekocht. Kennelijk betekent “Van Gogh Museum” niet dat er alleen werken van Vincent hoeven te hangen, weer wat geleerd. De nieuwe Degas heet “Badende vrouw” en dat betekent precies wat je denkt: een naakt wijf met een handdoekie.

Nou dikke prima, al vanaf de eerste beeldhouwwerken uit de oudheid weten we hoe vrouwen er zonder kleren uit zien dus zo’n schilderij kunnen we ook best hebben. Desalniettemin was er toch wat gedoe over het wel of niet ophangen van een naaktschilderij uit 1886, want het is immers 2020. Directrice Emilie Gordijk vindt die discussie over het werk van een gevierde schilder gek genoeg ‘hartstikke goed’. Haar opvatting is dat musea rekening moeten houden met de vraag of “vrouwelijk naakt wel geschikt is voor alle mensen van alle culturen die hier binnen komen”. Gordijk was in haar vorige functie overigens verantwoordelijk voor het wegjorissen van Maurits uit het Mauritshuis.

Ze is blij dat het kunstwerk - oh brave and defiant art world! - toch is opgehangen. Wij ook. Maar haar motief is dat we ‘er allemaal beter van worden’ als we deze discussie voeren. En dat snappen we niet zo goed want wij hebben geen idee waarom het wereldbeeld van bange middeleeuwse mannetjes met een religieus defect (die toch nooit naar dat museum komen) relevant zou moeten zijn voor volstrekt aanstootsloze vrije kunstuitingen. Maar hee. Wij hebben ook helemaal geen verstand van kunst. Of van vrouwen.