Verlengen met 1 jaar.

Dat is niet echt een oplossing, dat is problemen de toekomst inschuiven.

Want dan heb je over 1 jaar een heel stuwmeer aan tijdelijke rijbewijzen weg te werken, want normaal verlengen ze het voor een 5 of 6 jaar, en binnen die 5 jaar overlijden een aantal of ze stoppen met autorijden.

En ze hebben tekort aan capaciteit om te verlengen, dat is over 1 jaar niet anders. Tenzij de procedure kunnen versnellen in dat jaar.

Dat klinkt alsof het door een tijdelijke kracht bedacht is, een dure interim of zo, en die is over een jaar al weer weg.

Vermoedelijk zitten de medewerkers van het CBR over 1 jaar in een nog grotere berg werk. En kan opa over 1 jaar niet naar de fysio of z'n kleinkinderen.