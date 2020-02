Blijkt gewoon dat de aorta al die tijd nog aan het lopen was: het intellectuele hoogtepunt van zeventig jaar televisiekijken in Nederland keert terug! Voor iedereen onder de 50 hier de uitleg. Een kudde studenten zit een paar weken te zwoegen op het overeind zetten van wat dominostenen en dan geeft een volstrekt oninteressant iemand (Nick Carter, Shania Twain, Katie Melua) het eerste steentje een zetje. Einde, en dan zitten er MEER DAN TWEE MILJOEN MENSEN te kijken naar hoe dingen omvallen. Onze eigen Super Bowl. Er zijn allerlei themavelden, er zijn Builders Challenges, er is een 'dominotaris' en er is natuurlijk altijd die spanning of 'de aorta' nog wel loopt, en negen maanden later is er een geboortegolf omdat negen maanden eerder het hele land extatisch werd van een stel vallende dominostenen. Waar kunnen we ons opgeven als bouwer, in godsnaam.

