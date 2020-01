#BREEK 'Zes doden' bij schietpartij in Rot am See

In Rot am See in Duitsland zouden zes mensen zijn overleden na een schietpartij. Ook zijn er verschillende gewonden gevallen. De politie heeft de dader gearresteerd en heeft aan Focus laten weten uit te gaan vaneen relatiedrama ('Beziehungstat') en dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. Later meer.

UPDATE 14u42: Volgens Bild is de dader een man die in 1983 is geboren.

UPDATE 14u51: Bild meldt ook dat alle dodelijke slachtoffers familie zijn van de dader.