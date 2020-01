Beste Geenstijl,

Ik mail jullie omdat mijn schoonouders iets ergs is overkomen. Ze zijn met pensioen en wonen in Zuid-limburg bij Waubach in Landgraaf. Helaas wordt deze buurt geteisterd door illegalen die de huizen van oudjes daar helemaal leegroven.

Als je op Facebook of in het nieuws een beetje gaat graven dan kun je heel veel meldingen vinden van inbraak, poging daartoe en mishandeling. Daarom heeft de familie erop gewezen dat ze écht goede bewakings-camera's moesten plaatsen. We hebben haarscherpe beelden en zijn benieuwd of dit de daders zijn van nog veel meer inbraken in de omgeving.

De politie werk echter niet erg mee, en omdat het om een wat ouder Chinees stelletje was, zijn er voornamelijk waardevolle sieraden en erfstukken buit gemaakt. Mijn schoonmoeder heeft haar hele leven een snackbar gehad en keihard gewerkt. Wat ook opvallen is, dat is de timing, en het lijkt dat er gericht wordt op gepensioneerden, omdat die niet altijd een smartphone op zak hebben, en vaak nog waardevolle spullen bezitten.

Willen jullie daar eens een kijkje gaan nemen, of het in elk geval delen? We zijn anders bang dat er helemaal niet gedaan wordt aan deze zaak en dat de daders door blijven gaan.

[NAW bij redactie bekend]