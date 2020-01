De Partij voor de Dieren wil ongezond vreten na 23:00 uur verbieden. Daarmee dwarsboomt de partij de hardst werkende hardwerkende allochtonen van ons land alsmede tevens ook de mensen die af en toe opeens heel erg veel zin hebben in een broodje shoarma. Stop met deze betutteling! Als wij om 3 uur 's nachts met onze zatte kop een kapsalon bestellen dan is dat een weloverwogen beslissing van handelingsbekwame hee meisje zal ik je even de saus aangeven nou ik heb al besteld toch ja heb ik al betaald hier dit is genoeg okee wat vinden jullie hier eigenlijk van erdogan ja nou precies dat snap ik ook wel hoor ik kom hier gewoon voor een kapsalon niet voor hele ingewikkelde discussies weet je wat ik kijk gewoon even voor me uit oh lekker hee dat meisje is alweer weg nou ja even nog wat extra knoflooksaus dit is wel lekker zeg oe oe oe lekker extra saus oe oe oe shit hij is alweer op ho blijven staan nu gewoon rechtop die zaak uitlopen waar staat mijn fiets ook alweer was ik eigenlijk wel op de fiets o was ik nou maar in die shoarmazaak gaan pissen wat is er eigenlijk allemaal gebeurd vanavond volwassenen.