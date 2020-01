Ja, dit is een commercial voor een biermerk dat door veel hooghartige hopdrinkers met slootwater vergeleken wordt, maar ondertussen nog steeds het best verkochte vaderlandse product ter wereld is [ff checken - red.]. En dat komt niet in de laatste plaats door de smaak het feit dat Heineken primair een marketingmerk is. Iemand draaide die e'tjes een beetje omhoog, noemde ze 'lachende e' en werd prompt ontvoerd door Willem Holleeder omdat ie puissant rijk geworden was van die handige handeling. Dat heeft Heineken er niet van weerhouden om af en toe toffe commercials te blijven droppen. Waarom dat zo nodig een topic moet zijn? Nou, omdat het zaterdag is omdat die hele dry January ons met het uur meer tegen begint te staan omdat we nou eenmaal heel veel van bier houden omdat het ons blog is en we doen wat zelf willen omdat deze reclame extra geinig is wanneer je weet dat Daniel Craig vijf jaar geleden al riep dat hij liever z'n polsen zou doorsnijden dan nog een keer als de Swiebertje onder de Secret Agents ten tonele te verschijnen. Tenzij ze 'm heul veul geld zouden geven. Voilà. De laatste Craig-Bond (nu echt?) komt in april in de bioscoop. No Time To Drink Die!

