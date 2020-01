De traditionele nieuwjaarsvuren in Australië zijn nog niet gedoofd of we gaan het alweer hebben over ónze vuren, wegens vuur is rook en rook is satan en satan moet dood. De paasvuren, het prehistorische vruchtbaarheidsritueel waarbij Bertha van de boerderij hiernaast een gezellige avond heeft in de hooischuur, dat is immers al in APRIL. Hoogste tijd dus om het gezeik aan te vangen want straks is het weer tijd voor Zwarte Piet en daarna is het tijd voor vuurwerk, en dan heeft niemand tijd gehad om te drammen over het paasvuur. Of alle dorpen die eindigen op -loo, -hoek, -zaal en -veen eventjes heel hard kunnen oprotten met hun tradities, want in de Randstad hebben we er één avond per jaar last van JA.