Hosanna-verhaal uit Limburg. Daar is het afgelopen jaar 380 keer ingebroken door agenten. Komt door een plannetje van een lokale platte pet, die het duur en tijdrovend vond om sloten door een slotenmaker te laten openen of deuren met bruut geweld in te trappen. "Door eerdere werkervaring (*kuch*) was hij bekend met professioneel gereedschap om sloten te kunnen forceren." Ieder basisteam in Limburg is nu uitgerust met een eigen gereedschapsset en ook andere korpsen hebben belangstelling. Nou kan de korpsleiding gaan juichen over innovatie en besparingen, maar wij hebben wel een stuk of 1, 2, 3 of 1984 bedenkingen bij wat er met onze privacy gebeurt als de politie het boevenpad op gaat. Een inbrekersset voor ieder basisteam betekent hoe dan ook een verlaging van de drempel voor de autoriteiten om zomaar over de drempel van burgers te stappen. En wij vragen ons (en u) af: kan de Nederlandse Politie dat aan?

UPDATE: Hallo faalhazen bij het AD. Stop eens met hyperlinks veranderen. Gisteren ook al bij die bagger van Hans Nijenhuis. Niet meer doen aub, groetjes, Het Internet.