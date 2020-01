Bij een vliegtuigcrash in de Iraanse hoofdstad Teheran, even na de raketaanvallen op Amerikaanse bases, zijn vannacht 176 mensen om het leven gekomen: 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners (van wie 9 crew), 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten. Het vliegtuig van Ukraine International op weg naar Kiev stortte vlak na het opstijgen neer. De omvang van de ramp wordt langzaam maar zeker duidelijk: overal puin, vliegtuigonderdelen, brokstukken, lijkzakken, kleding van inzittenden. Mannen in witte pakken doen ze in Iran in ieder geval niet aan, want iedereen sjouwt maar een beetje kriskras over de crash site. Het lijkt erop dat de crash niets te maken heeft met de raketaanvallen. Pics van passagierslijsten met veel geblurde namen HIER. Black box is gevonden. Ukraine International stopt met vliegen naar Teheran. De Oekraïense president heeft een onderzoek aangekondigd. Meer pics na klik.

Fucking hell