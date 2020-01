Totale crack in hoofdredactioneel commentaar Algemeen Slachtblad

Hans Nijenhuis op 4 mei: 'Natuurlijk, die Duitsers waren hele vervelende lui, maar denk ook eens aan de files op de A44, die zijn ook irritant.'

Hans Nijenhuis na Anne Faber: 'Akelig wat er is gebeurd, maar bij een auto-ongeluk vallen soms meer doden.'

Hans Nijenhuis, na Utrechtse tramaanslag: 'Gökmen Tanis is een klootzak, maar wist u dat een kolibrie in één seconde gemiddeld vijftig keer mer zijn vleugels wappert?'

Hans Nijenhuis op 2 november: 'Vandaag herdenken wij Gerrie Knetemann.'

Hans Nijenhuis bij herdenking MH17: 'Verschrikkelijk, die aanslag, maar Nouri, dat was pas erg' (oh nee dat was iemand anders).

Hans Nijenhuis, vijf jaar na Charlie Hebdo: 'Goed dat we herdenken, maar Trump en die meneer die een stickertje op een NOS-verslaggever plakte zijn een veel grotere bedreiging'.