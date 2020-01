"Bij de WK kerstboomwerpen in de Duitse plaats Weidenthal (Rheinland-Pfalz) hebben de favorieten aan de verwachtingen voldaan en de titel gepakt."

Snoeperd Stümer (58, Berlijn) heeft een rare voornaam én een rare achternaam. Met de initialen is hij ook niet gelukkig, maar hé, kleinigheidjes zijn er altijd. Snoeperd was niet een van de favorieten, zijn seizoen in de aanloop naar het WK kerstboomgooien verliep waardeloos. Hij sukkelde met een ontstoken pees, eindigde als dertiende in de Duitse Bundesliga van het kerstboomgooien en zodoende ontsnapte hij maar net aan degradatie naar de 2. Bundesliga. Op het WK zette hij een aardige prestatie neer, maar ook niet meer dan dat. In de achtergrond doet iemand een Hitlergroet, maar volgens de persoon in kwestie was het een wegwerpgebaar.

De pechvogel van het WK was Reinbert Mengele (47, Leipzig). Hij leverde een grandioze prestatie en benaderde het wereldrecord (10.95 meter), maar na bestudering van de VAR bleek dat Reinbert bij zijn worp twee centimeter uit het werpvak was getreden. De meervoudig kampioen van Oost-Duitsland tekende beroep aan. Vergeefs. Dubbel pech voor Reinbert, want nu eindigde hij slechts als zevende en daardoor verloor hij zijn A-status bij het Duitse equivalent van het NOC*NSF.

Frank Dittrich (40, Erfurt) heeft dezelfde naam als de oud-langebaanschaatser Frank Dittrich, die zijn versnelling altijd pas in de laatste rondjes plaatste. Zo verging het ook kerstboomwerper Frank Dittrich. Zijn laatste twee beurten waren top, maar omdat hij in de eerste rondes energie had gespaard miste hij het podium op een haar. Overigens was er nog flink wat commotie rond deze Frank Dittrich, want hij zou het WK gespeeld hebben met een revolutionair type kerstboom. In tegenstelling tot Dittrich heeft de concurrentie niet de beschikking over een windtunnel, dus zij speelden nog met een 'oude' kerstboom. Het leverde Dittrich evenwel geen podiumplek op: hij werd vierde. Na afloop ging hij lekker naar huis, naar zijn vrouw Trinie, die voor hem een lekker potje zuurkool bereidde, terwijl Frank op televisie keek naar een oefenwedstrijd van zijn favoriete Duitse voetbalclub FC Twente.

Nog iemand over wie veel te doen was dit WK: voormalig topspeler Edwin van de Spar. Ter voorbereiding op het WK ging Van de Spar naar Qatar om oefenwerpstrijden te spelen. Volgens de belangrijke Duitse sportmedia had Van de Spar zich moeten uitspreken over de mensenrechtensituatie in Qatar. Van de Spar brabbelde iets dat hij 'weet wat er in de wereld speelt' en dat hij 'niet wereldvreemd' is, maar tevens dat hij 'niet de partij is om daar een statement over te maken'. En dus ging Edwin gewoon lekker naar Qatar, werken aan zijn kerstboomwerptechniek. Het legde hem geen windeieren, want hij behaalde het podium en werd derde.

Grandioze foto van de Italiaanse vedette Manuela Ferrari, een vrouw die met haar kracht, souplesse en genderidentiteit alle mannen verschalkte en voor de vierde keer op rij WERELDKAMPIOEN kerstboomwerpen werd. In haar overwinningsspeech maakte Ferrari korte metten met Donald Trump en Matteo Salvini, wierp ze zich wederom op als voorvechtster van LHBTI-rechten, deed ze uitspraken over Equal Pay, steunde ze de kandidatuur van Elizabeth Warren voor het Amerikaanse presidentschap, knielde ze tijdens het Italiaanse volkslied, vrat ze vier dozen Ben&Jerry's uit piëteit voor mensen die alleen huismerk-slagroomijs vreten én werd ze door Sports Illustrated verkozen tot Kerstboomwerper van het Decennium. Wat een waanzinnig jaar voor deze kampioene.