Raymi Sambo, u kent 'm als de slechtste acteur van All Stars maar nu kent u 'm als de viezerik die vrouwen mishandelt. Vrouwenmepper Raymi Sambo ramde tijdens de jaarwisseling namelijk een vrouw op het gezicht. Zwarte ogen, misselijk, koppijn, dikke neus, bloed en misschien wel een hersenschudding omdat Raymi Sambo de vrouwenrammer zijn poten niet kan thuishouden. Raymi Sambo (slaat vrouwen) postte kennelijk eerst nog een lullig berichtje op z'n Instagram, maar nu heeft hij ineens spijt: "Het was gewoon een hele domme, niet doordachte keus." Ja makker, het molesteren van vrouwen is inderdaad een 'NIET DOORDACHTE KEUS'. Wat een weggooier.

