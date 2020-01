De politie heeft vanochtend twee runderen jongens van 12 (!) en 13 (!) aangehouden in verband met de flatbrand van vannacht in Arnhem, waarbij een man en zijn zoontje zijn overleden en zijn vrouw en dochter zwaar gewond raakten. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat de jongens hebben aangestoken in de portiek van de flat. Door de brand viel de elektriciteit in het gebouw uit. Het gezin, dat op bezoek was in de flat, stond op dat moment in de lift, die vol met rook kwam te staan. RIP en heel, heel veel sterkte voor de vrouw en dochter die nu in het ziekenhuis liggen.