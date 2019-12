Raar is de knik in de tijd waarin zelfs wij van het anarcholiberale roze zootje een hand in het vagevuur moeten steken voor een grefo-SGP'er die niet van homo's houdt. Maar daar gaan we, want dit is het geval. Aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is Gerrit Averesch aangesteld als afdelingsdirecteur Automotive & Engineering. Averesch is al 15 jaar in dienst op de hogeschool, en is volgens het college van bestuur na een 'zorgvuldig gevoerde procedure' gekozen als 'de beste man' voor de baan. Maar Averesch is gereformeerd, en fractielid voor de SGP van de provincie staten te Gelderland. En omdat Gerrit derhalve rigide religieuze (en ja, wat ons betreft: achterlijke) opvattingen over homo's koestert, heeft de helft van de afdeling (70 man totaal) een (lafjes anonieme) brief geschreven om te verklaren dat ze zich """niet veilig""" voelen onder Averesch,

We citeren De Gelderlander op basis van de enige bezwaarschrijver die z'n naam er onder durfde zetten: "Volgens Rens Horn, hoofddocent van de afdeling Automotive, geeft Averesch op de werkvloer blijk van zijn kijk op menselijke relaties die niet stroken met de Bijbelse opvatting." Hoe die "blijk" zich precies uit, is niet duidelijk, maar het klinkt alsof hij ooit iets onaardigs over homo's of homoseksualiteit heeft gezegd, niet dat hij actief anti-homobeleid voert. Het is lastig te checken, aangezien alle andere ondertekenaars anoniem zijn. De interessante vraag is nu dus:

WIE is hier precies intolerant?

A. Is het de gereformeerde Averesch, die (achterhaalde, ouderwetse, bekrompen) opvattingen heeft die bij de meeste gereformeerden bestaan, maar wiens persoonlijke mening voor zijn functioneren als opleidingsdirecteur autotechniek verder niet relevant is, tenzij hij actief homo's discrimineert op de werkvloer, wat niet blijkt uit het verhaal of zijn eigen reactie: "[Averesch] zegt dat er nooit klachten over een homovijandige houding van hem zijn binnengekomen. 'Ik vind het een verdrietige zaak voor mij en mijn team om zo te moeten beginnen. Ik ben er trots op dat de HAN een inclusieve instelling is'."

B. Zijn het Rens Horn & de 35 Anonieme Ondertekenaars, die de mening van de nieuwe directeur tot een soort gedachtemisdaad verklaren, en hun persoonlijke sentimenten over """onveiligheid""" anoniem (en zonder belastende praktijkvoorbeelden) inzetten om Averesch als een boeman af te schilderen, enkel omdat hij "op de werkvloer blijk geeft van zijn kijk op menselijke relaties die niet stroken met de Bijbelse opvatting"? Want dat leest alsof hij weg moet omdat zijn mening anderen niet aan staat, niet omdat hij grensoverschrijdend gedrag vertoont, discriminatoir handelt, of "exclusief" beleid voert.

Weet je wat. We gooien er een poll tegenaan. Lekker democratisch tolerant. Je moet mag kiezen:

HAN-poll Wie ie er intolerant(er)? Gerrit 'de Grefo' Averesch

Rens Horn & de Anonieme Ondertekenaars

Het zijn allemaal lutsers



