U kijkt geen televisie, de televisie kijkt naar u. U luistert geen radio, de radio luistert naar u en die beveiligscamera waarmee u denkt de boel in de gaten te houden, houdt vooral u in de gaten. Dacht u nou werkelijk dat het lampje in de ijskast uitgaat als u de deur sluit? En die slimme thermostaat van u is zo slim dat-ie in 2025 - tijdens de nieuwe kleine ijstijd - maximaal nog op 18 kan, want uw stroom wordt dan door Zweden omgeleid naar de Tesla's van de elite. Alleen domme mensen hebben slimme apparaten. En om al die domme mensen nog beter te kunnen bespieden komt er nu een UPDATE PLICHT voor apparaten. De hel die internet of things heet is nog een stukje erger geworden. Naar de bergen! Nu het nog kan.