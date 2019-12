Ali versus Frazier was het Gevecht van de Eeuw. Holyfield versus Tyson was het Gevecht van de Eeuw. De La Hoya versus Trinidad was het Gevecht van de Eeuw. Pacquiao versus Mayweather was het Gevecht van de Eeuw. Fury versus Klitschko was het Gevecht van de Eeuw. McGregor versus Aldo was het Gevecht van de Eeuw. MAAR. Nu LIVE voorpret, de weigh-in & staredown van het GEVECHT VAN DE EEUW, zaterdagavond in het GelreCondoom. Rico versus Badr II. RTL heeft column. Hart van NL is er druk mee. Omroep Brabant vraagt aan scholieren wat zij er eigenlijk van vinden. De Gelderlander is er klaar voor. Kortom, alle belangrijke media staan te popelen. Met NU LIVE, prachtige mannenlijven, kleine balletjes en veel te veel testosteron in een kookpot. KIEZEN MAAR.

UPDATE: 110,9 kg voor Badr

UPDATE: 118,2 kg voor Rico

UPDATE: LOL, die twee helemaal emo met elkaar, omhelzen alles. Niks vijandig gedoe.

Wie wint? U moet kiezen Rico

Badr



Poll is Verlopen.