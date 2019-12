Zeven jongens van Marokkaanse geaardheid hebben Bart (39) mishandeld bij winkelcentrum WoensXL in Woensel, het Helmond van Brabant. Omdat hij homo is. Hoe we dat weten? Nou. Omdat ze volgens het slachtoffer vroegen of hij homo was toen hij de supermarkt in wilde lopen, en hem aanvielen toen hij weer naar buiten kwam. Twee leden van de roedel eenzame wolven waren "heel dreigend", een derde lid van de allahgeaarde aanvallers probeerde de boel te kalmeren. Bart is er met "een flinke klap op zijn rug en een harde trap op zijn knie" fysiek nog relatief goed vanaf gekomen. Maar: "De tranen schieten bij Bart in zijn ogen als hij vertelt dat hij wil verhuizen. 'Ik voel me onveilig. Het maakt me onzeker over mijn eigen omgeving'." Wij vinden Bart sowieso dapper dat ie dit op beeld vertelt, en onverbloemd benoemt. "Ik ben de laatste die discrimineert, maar dit geweld was tegen mij als homo gericht. Er is heel veel discriminatie tegenover homo's." Sterkte, makker.