Geinige schijn van de schijn van belangenverstrengeling, uitgevogeld door HP/Van Dijk: GroenLinks Kamerlid Niels van den Berge heeft vorige maand een motie ingediend waarin hij om meer geld vraagt voor de Landelijke Inspectie Dierenbescherming. D66, CDA en Ouwehands Dierenpartij steunden de motie. Tot zo ver niks geks. MAAR. De directeur van de LID is Marc Jacobs, en Marc Jacobs is het andere baasje van de hond van Isabelle Diks, en met hun allen wonen ze in Den Haag terwijl ze in Leeuwarden stonden ingeschreven, en daarom te veel reiskostenvergoeding bij elkaar toucheerden.

Waar die schijn van belangenverstrengeling zit, is in het feit dat de motie voor indiening niet in de GL-fractie is besproken, maar wel met Jacobs: "Zo erkent Van den Berge dat hij in het kader van zijn motie persoonlijk met Marc Jacobs van de Dierenbescherming heeft gesproken. Ook zegt Kamerlid Van den Berge dat hij op de hoogte was van het feit dat Jacobs de partner is van zijn directe collega, Isabelle Diks." Het is allemaal niet enorm smoking gun en zo. Maar gezien de reputatie en houding van Diks, is het wel een tikje vreemd dat het recent door haar ingeleverde te veel ontvangen wachtgeld van de een, gecompenseerd wordt in een subsidievoorstel voor de ander. Bestedingspatroon in je broekzak/vestzakje!