Tenminste, dat blijkt nu uit het rapport Spanning in Detentie, niet te verwarren met de gelijknamige documentaire door productiehuis Meiden van Holland. Die kerstdiners zijn er namelijk niet meer wat het geweest is. "Een afdelingshoofd gaf tijdens de rondetafelgesprekken het voorbeeld dat het personeel van de PI waar hij werkt op oudejaarsavond een feestelijke maaltijd voor de gedetineerden had verzorgd. Dit initiatief van het personeel resulteerde volgens hem in ongeveer honderd klachten over de te lage temperatuur van het eten." En wat dacht je van het groente en fruit. "Ook wordt er geklaagd over ’te droge’ sinaasappels die door de winkel zijn geleverd en over ’de kwaliteit van paprika’s’. Nog een opmerkelijke: er werd een klacht ingediend over loempia’s [valt onder groente, red.] die waren ontdooid." Het zwaartepunt van de moeilijkheden ligt zoals wel vaker trouwens bij slechts een paar personen. "Voorbeelden hiervan zijn vier gedetineerden die in één jaar samen verantwoordelijk waren voor ongeveer 250 beroepszaken en een gedetineerde die op één dag 50 beroepszaken bij de RSJ heeft ingediend." Zonde hoor, dat hadden gewoon topjuristen kunnen zijn die lui, maar werden helaas gesmoord in de kiem van het leven.