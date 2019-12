Van alle sporten waar wij pas fan van worden als Nederland een keertje wint, is handbal toch wel de leukste. Niet alleen vanwege Tess en Estevana en al die anderen, maar toch zeker ook vanwege Tess en Estevana en al die anderen, maar bovendien scoren ze bij handbal in een kwartiertje vaker dan Feyenoord in een heel seizoen dus valt er nog wel eens wat te juichen. Nu dus DE WK-FINALE tegen Spanje, dat sterk begint maar, zo weten wij inmiddels, in het handbal kan er van alles gebeuren. U kijkt live bij de knakkers van Ziggo, anders klikt u daar op het liveblogje of vindt u wel ergens een Japanse Hentai-stream. HUP. HOLLAND. HUP.

Update. Handbaldames WINNEN in een slotstuk dat we niet helemaal begrijpen, maar waardoor wel kunnen zeggen: BESTE SPORT OOIT. Eindstand: 30 - 29 via penalty in de laatste seconden.