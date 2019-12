Wij roepen het al sinds 2003, maar dat hele handbal gaat nog een keer groot worden. Althans, het dameshandbal, want de heren zijn in geen velden of wegen te bekennen. Zojuist heeft ONS ORANJE het epoteam van Rusland uit de zaal gebalt op het wereldkampioenschap in Japan in wat misschien wel de mooiste wedstrijd uit de geschiedenis van Nederland is. Rusland, een team dat ongeslagen is dit WK. Ongelooflijke prestatie van Tess Wester, Estavana Polman en alle anderen die u na de break ziet. Neen, we gaan nog niet naar huis. Zondag 12:30 uur de finale.