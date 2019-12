Een beetje de kerstgroet 2018 van Wilders waar we veel te gemeen over waren terwijl die ook best leuk was, maar dan wel met een ledenoproep op het einde. Want de partij heeft alles en Johan Derksen al, maar willen nog steeds dit jaar nog de grootste ledenpartij ter wereld worden. Enfin, kerst, je gaat je toch dingen afvragen. Heeft u al een GeenStijl-kersttrui bijvoorbeeld? En wat zou Jezus eigenlijk stemmen?

Wat Zou Jezus Eigenlijk Stemmen? Roep dan Jezus Leeft

QUEER Amstel, Gooi en Vecht bij de waterschappen

SGP

FvD

D66



Poll is Verlopen.