Mensen. Vergeet Brexit, GreenDeal en De Recessie. Ren voor uw leven. De Penis Vissen komen eraan. Nu nog in Californië, maar weldra over de hele wereld. Penisvissen! 15 tot 23 centimeter groot, glibberig, nat, altijd op zoek naar een warm holletje en ze maken een heel eng geluid als ze aan land komen. Ashaaaaaaa. Oorzaak van de plotse invasie van penisvissen is niet bekend. Maar we geven alvast schuld aan de windmolenparken op zee die de aarde opwarmen. Naar de bergen! Snel!