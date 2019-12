Kijk, we weten heus wel dat u het zo ook wel weet. Het antwoord op de kerstpuzzel is dat het grootste gevaar voor onze staatsveiligheid een religieuze bom onder onze demografie is, die uit het Midden-Oosten komt, en een beetje uit Afrika, en die op opblaasbootjes via clandestiene smokkelroutes richting het Europese vasteland dobbert. Halverwege of eerder wordt die bom opgepikt door Wir Schaffen Das-ferries van door politici gedoogde en BN'ers gedeugde NGO's. En nadat de bom gebarsten is, heet de AIVD Kerstpuzzel voortaan AIVD Winterpuzzel. Maar voordat je zulke verregaande conclusies kunt trekken, zul je toch eerst die Kerstpuzzeltest zelf succesvol moeten afleggen, want misschien is het antwoord wel helemaal niet zo zwart/wit. Voor de winnaar liggen er camera's klaar die altijd aan staan, vooraf ingevulde verklaringen van gebed, gedachten en medeleven, en projectors waarmee je de vlaggen van alle Westerse landen op je gevel kunt projecteren als er weer een Grote Biem geweest is ergens.



Pssst. Na de breek zeggen we alvast wat antwoorden voor. Werkt alleen als je een infrarood lamp op dit topic zet.