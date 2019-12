Even samenvatten waar we vandaag weer heel boos om mogen zijn hoor: VANAF 2014 ONTVINGEN 10 AMSTERDAMSE TOPAMBTENAREN DE WETTELIJK MAXIMALE GOUDEN HANDDRUK VAN 75.000 EURO IN SOMMIGE GEVALLEN ZELFS ALS ZE VRIJWILLIG VERTROKKEN GODVERDOMME, schuld van D66. En dan waanden de topambtenaren zich ook nog eens onaantastbaar omdat zij, in tegenstelling tot andere G4-gemeenten, niet boventallig verklaard konden worden bij reorganisaties. Maar goed, die gouden handdrukken kostte de gemeente dus "bij benadering" 678.274 euro. Die 75K is de wettelijke bovengrens, maar uit onderzoek blijkt nu dat dit bedrag door alle partijen als vanzelfsprekend gezien werd.

"De vraag is of die terecht zijn uitgekeerd, omdat een vertrekregeling de ’uitzondering’ op de regel moet vormen. Van terughoudendheid en soberheid bleek geen sprake. Uit interviews valt op te maken dat een vertrekregeling als iets vanzelfsprekends wordt gezien, zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de directeur. Het valt de onderzoekers voorts op dat in 2018 – in een half jaar tijd – vier van de tien vertrekregelingen gesloten zijn. „Opvallend is dat 75.000 euro, het bedrag dat is ingesteld als plafondbedrag, niet alleen als richtlijn voor een plafondbedrag wordt gebruikt, maar ook het beginpunt van de onderhandelingen lijkt te zijn"

Ohja, en de schuld van D66 natuurlijk. Arjan van Gils (D66), die van 2012 tot 2018 de eindverantwoordelijke Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur van gemeente Amsterdam was, zichzelf bij zijn vertrek natuurlijk ook 75.000 euro bijboekte en weigerde deze terug te betalen, heeft volgens zijn woordvoerder "geen commentaar". Waarschijnlijk te druk met zijn nieuwe baan als Rotterdamse Wethouder financiën, organisatie, haven en grote projecten. Dé man voor the job, ons dunkt.