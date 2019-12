Kater DJ Karel in betere dagen

Marga Smolders laat in een hartverscheurend Facebookbericht weten dat haar geliefde kat DJ Karel niet meer is. "Zo lief en dan op deze manier aan je einde te moeten komen. Helaas is Dj Karel vandaag door vuurwerk in zijn anus overleden. Wie weet wat of heeft iets gezien? Dj liep altijd bij de Hogebiezen te IJsselstein in het park en bij de huizen grenzend aan de weg. Waarschuwing houd uw kat rond deze tijd binnen." Gistermiddag zag zij haar kat ineens op de bank liggen, maar er was duidelijk iets niet in de haak. "Hij bewoog bijna niet. Ik ben meteen met hem naar de dierenarts in Lopik gegaan. Die onderzocht hem en zag dat er rondom zijn anus haar weg geschroeid was. Zijn achterste was ook veel groter dan normaal: wel 3 bij 3 centimeter. Inwendig onderzoek wees uit dat er tien centimeter darm weg was geschroeid. We schrokken enorm." Ontluisterende foto's van een ons te vroeg ontnomen kater en zijn fatale verwonding na de breek. Gelukkig is er ook veel steun vanuit de community.