Welkom bij het Plofkraakjournaal van maandag 9 december, met vandaag: fijn nieuws voor iedereen van ABN Amro! Het sluiten van de pinautomaten wegens de continue stroom aan plofkraakterreur heeft onmiddellijk effect gesorteerd: in de nacht van zondag op maandag, de belangrijkste 'werkdag' voor geldgrage explosievenamateurs, zijn er precies NUL (0) ABN's het slachtoffer geworden van ellende. Van de 62 eerdere plofkraken in 2019 was ABN nog 50 keer de sjaak. Wel gingen er afgelopen nacht twee Rabobanken de lucht in, maar ja, die hebben dan ook nog niet de helft van hun automatenbestand geschrapt. Tot volgende week!