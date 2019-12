De Speed Pedelec, na de Birò en trouwstoeten het grootste gif op het internationale wegennetwerk, niet in de minste plaats vanwege de personen die zich op zo'n laf excuus voor een brommer wurmen. Eigenlijk moet je de hele filmserie gewoon kijken zonder context. Dus hier een beetje context: op de Berkelaar in Merksplas (Belgendorp net onder Breda & Tilburg) weigert de Oetlul van de Week uit de weg te gaan voor een tegemoetkomende vrachtwagen en Wat Er Toen Gebeurde Zal U Verbazen. Na de klik Deel 2 en Deel 3 en door het explosieve einde van het derde deel zijn we vooral benieuwd naar Deel 4.

Deel 2

Deel 3