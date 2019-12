Bij een steekincident in de brandweerkazerne op Marnixstraat in Amsterdam is vanochtend één dode en één gewonde gevallen. Volgens bronnen van AT5 gaat het om twee brandweermannen. "Het vermoeden is dat het hierbij gaat om suïcide", meldt de politie. "Om de doodsoorzaak en de toedracht van het incident vast te kunnen stellen, doet de politie onderzoek. Daarbij wordt ter plaatse forensisch onderzoek gedaan, spreekt de recherche met getuigen en wordt gekeken naar mogelijk beeldmateriaal dat meer helderheid kan verschaffen over achtergronden rond het incident." Later meer.

UPDATE: De gewonde brandweerman is volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar.