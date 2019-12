Schokkend bericht vandaag bij de Staatsomroep: "De interesse die scholieren gemiddeld hebben in hun schoolvakken en hun gemiddelde cijfer zijn de afgelopen jaren gedaald." Wij helemaal in paniek. De NOS ook, want de redacteur van dienst durft zelfs niet in het bericht te zetten hoe groot die daling precies is. Bij Trouw hebben ze rekenen wel in hun pakket en lezen we: "Op een schaal van 0 tot 100 procent, waarbij 100 staat voor ‘heel interessant’ en 0 voor ‘neutraal’, is er sprake van een daling van 12 naar 9,5 procent." Maar gelukkig staat het hele onderzoek online (pdf).

En wat blijkt? De daling van 12 naar 9,5 procent is niet op een schaal van 0 tot 100, maar op een schaal van MIN HONDERD TOT HONDERD. Oftewel: leerlingen vinden de meeste vakken nog altijd vaker 'interessant' of 'enigszins interessant' dan 'niet interessant' of 'niet zo interessant'. De onderzoekenonderzoeksredactie van GeenStijl.nl stelt dan ook dat het genattevinger van Qompasdirecteur Boris Eustatia linea recta (Latijn, geen interessant vak, red.) de prullenbak in kan.

Wat er dan wel weer schokkend is, is hoe leuk de scholieren allerlei ontiegelijke but vakken vinden. Geschiedenis bijvoorbeeld. Hoe dan havisten en vwo'ers? Dat zijn gewoon sommige mensen die op sommige momenten sommige dingen gedaan hebben. En Wiskunde is onder meisjes zelfs ONVERMINDERD POPULAIR. Kom op tyfus nerds*. Terwijl je je druk moet maken om blowen, tongen en wat er nou weer op Snapchat staat (weten wij veel het is al 100 jaar geleden dat wij op de middelbare school zaten) vinden jullie aftrekken interessanter? Kortom, dit land is stuk, het onderwijs ook en de journalistiek al helemaal. Wij gaan bier drinken.