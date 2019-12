Geen idee hoe betrouwbaar en/of in welke mate er een GroenLinks-ambtenaar aan de knopjes zit te draaien. Maar er is dus een handige realtime live visual map van alle luchtvervuilings in de wereld. Gisteren vaardigde het overheidsorgaan RIVM (bekend van de Grote Griep Hoax, Google is uw vriend) wederom een stook alert uit. Noord-Nederlandse burgers moesten de houtkachel uitlaten wegens te weinig woei. Overheidsorgaan NOS Journaal nam het bericht om 20:00 uur keurig over, en de overheidsweerman van dienst (van de overheidsmeteodienst KNMI) vertelde in het overheidswederbericht nog maar eens dat rook recht omhoog gaat, en door het koude windstille weer heel laag boven demense blijft hangen. Schitterende drietraps bangmakerij, en dat allemaal om de circa 1 miljoen houtkachel-eigenaren in de Vattenfall te lokken. Trap er niet in mensen. Nederland is hartstikke schoon, op Badhoevedorp na. Check deze WERELDKAART.

Getver...