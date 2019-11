Gratis tip van ons voor alle boeven van Nederland die ooit zijn veroordeeld op basis van een geurproef: ga de Nederlandse overheid helemaal de moeder SUEN want de hondenbegeleiders bij de politie stinken een uur in de wind. Het blijkt dat de politie veel langer heeft gesjoemeld met geurproeven dan al bekend was. Uit onderzoek in 2011 bleek dat maar liefst acht van de tien agenten zich niet aan de regels hield. Iedereen binnen politie en OM hield vervolgens de kaken stijf op elkaar, tot het onwelriekende zaakje aan het licht na onderzoek van de Volkskrant in de Deventer moordzaak. Ook speurneus Maurice de Hond (kom op hee, red.) is al jaren flink in deze beerput aan het graven en vraagt zich af of Dit Onze Rechtsstaat Nog Wel Is. Woef woef.