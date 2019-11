Iedereen die boos is over het afschaffen van het kerstfeest graag in rotten van twee verzamelen bij de Vrije Universiteit (waar promovendi in hun proefschrift God nog moeten bedanken voor de goede tips). "In een tijd waarin polarisatie hoogtij viert" gooit de VU nog wat olie op het vuur door in december met alle medewerkers het Vrije Lichtjesfeest te organiseren. "Een feest geïnspireerd op oude verhalen, wijsheden en tradities als Chanoeka, Diwali, en het Kerstfeest." Alle Coca-Cola reclames nog aan toe. Zijn ze nou helemaal gek geworden bij de VU. Wij zijn even snel een citaat van VU-oprichter Abraham Kuyper aan het zoeken...

