De woningmarkt. Een soort seks, of een reis door de ruimte, of een contract bij Ajax, maar dan anders

Kijk, iedereen wil wel een betaalbaar en vrijstaand huis van heel veel vierkante meters met een joekel van een tuin aan doorgaand vaarwater binnen de ring van Amsterdam. Maar iedereen wil ook wel seks met Doutzen Kroes, terwijl de meesten niet verder komen dan Dianne uit de kroeg. Iedereen wil wel door de ruimte reizen, maar dichterbij dan het rijden in een Prius komen ze niet. Iedereen wil wel linksbuiten bij Ajax zijn, ware het niet dat linksbankie bij Schubbekutterveen 3 voor velen het eindstation is. "Voor 150.000 euro kun je bijna nergens meer een huis kopen", aldus De Hypotheker. Nou je hoeft toch ook geen seks te hebben met Doutzen Kroes! Hier, tien mooie huizen voor 150.000 euro.

Kloosterzande, Zeeland

Kijk dan wat een royaal kampioenenhuis met het bescheiden energielabeltje G. 180m2 woongenot en dat kost je in Amsterdam gewoon 3 miljoen euro. En in Amsterdam krijg je dan dat gezeik van de luidruchtige buren Amstelveen, Diemen en Weesp erbij, hier heb je Tasdijk, Kruisdorp en De Eek. Denk je dat ze daar doen aan dat megalomane gedonderstraal? Nee joh! Bovendien is het helemaal niet ver van de bewoonde wereld. Met een poep en een scheet ga je stappen in Terneuzen en voor je het weet sta je in Antwerpen, de leukste stad van Zuid-Nederland.

Farmsum, Groningen

Weet ons een knooppunt dat knooppunteriger is gelegen dan Farmsum te noemen en je krijgt een Snickers. Gewaagde bet durven wij wel te plaatsen wegens onmogelijk. Delfzijl, Appingedam, Veendam, Winschoten, de wereld ligt aan je voeten. En dan de woning. Prachtige vloer, houtkachel, alles. Goed goed, er moet een likje verf over, maar kleinigheidjes hou je toch en anders zit je vader ook maar zo van zijn pensioen te genieten.

Ruurlo, Gelderland

Altijd als er weer ergens een huis met rieten dak in de fik is gevlogen denkt half Nederland: zucht, had ik maar een rieten dak. Nou, dit is je kans: kijk deze fotogenieke klapper in Ruurlo dan! Groot? Nee joh! Maar daar gaat het toch ook helemaal niet om. Onze vriendin zei altijd: "Het gaat niet om de grootte, het gaat erom wat je ermee kan!" We zijn inmiddels iets meer dan een jaar vrijgezel.

Overal op de wereld

Ben je de Nederlandse woningprijzen écht gigakotsbeu? Nou, dan donder je toch op, OP EEN ZEILTJALK GEK! Geen idee of deze maat oceaanwaardig is maar we gokken het er gewoon op. Naar de Bahama's, of Saint Barts, beetje onder de kokosnootboom hangen. Of kijken of de haven van Serekunda in Gambia echt zo'n mondaine plek is. Weten wij veel!

Yerseke, Zeeland

We zijn even door onze superlatieven heen hoor, wat een woning, en dat allemaal in de buurt van de haven van Yerseke en op een steenworp afstand van de Oosterschelde, waar staat in godsnaam het nummer van de makelaar.

Stad, Groningen

Zit je net zo lekker aan je pils op het Rembrandtplein (niet dat er de laatste 42 jaar nog inwoners uit Amsterdam op het Rembrandtplein zijn geweest, maar toch). Gaat het belletje van de barman. Ding dong, de toko gaat sluiten, gemeenteverordening, want Amsterdam is zogenaamd het meest vrije bolwerk ter wereld maar in werkelijkheid mag je er geen FUCK want dan ligt er weer zo'n boa voor de deur te kronkelen. NEE, dan Groningen. Stad zonder openingstijden. Waar het drinken van 200 bier niet meer is dan het warmlopen voor je omelet; in dezelfde kroeg. En er lopen ook nog eens heel veel aantrekkelijke studentenmannen en appetijtelijke studentenmevrouwen!

Brunssum, Limburg

Helmond, dat is het absolute kontgat van Limburg en zelfs het absolute kontgat van Nederland. Derhalve ligt deze woning niet in Helmond, maar in Brunssum, alias 'de Parel van het Zuiden'. U weet wat ze zeggen van afgeragde woningen: die zijn karakteristiek. En jommes wat heeft deze woning een bult karakter. Vijf Slowaakse huisknechten en 50.000 euro verder, al het karakter eruit geslagen en dan hebt u een PRACHTWONING.

Emmer-Compascuum, Drenthe

Emmen, daar hadden we weleens van gehoord, maar Emmer-Compascuum, het is nieuw voor ons. Het klinkt als een Middeleeuwse ziekte die mensen opliepen tijdens het ledigen van de emmers met ontlasting. "Gadverdamme Rembrandt, wat hebt gij nou aan den vingers?" - "Nou kerel, ik heb Emmer-Compascuum!" Laat je echter niks wijsmaken door de plaatsnaam en kijk vooral naar de perceelgrootte. 1.102 m²! Dat zijn echt een miljoen voetbalvelden aan verwoest regenwoud.

Arnhem, Gelderland

Arnhem, mooie stad, jammer dat er zoveel Arnhemmers wonen. Maar zonder gekheid, als je vanaf de Apeldoornseweg de Sonsbeekweg oprijdt, Sonsbeekpark aan je rechterhand, statige woningen aan je linkerhand: schitterend. Daar ligt deze woning natuurlijk NIET, maar daar is de prijs dan ook naar. Je woont echter wel in Arnhem! Nog een voordeel: lekker dichtbij Doetinchem, kun je een seizoenkaart nemen van De Graafschap, de mooiste voetbalclub van Arnhem en omstreken.

Spijk, Groningen

Vaak is 'deze is van een oud vrouwtje geweest' een aanrader maar in dit geval is dat het NIET. Desalniettemin heb je een kast van een huis, in een monumentale dorpskern, aan de voet van een kerk en we weten hoe cultuurchristelijk iedereen hier op dit platform is. Ook geen gejammer van een azaan hiero. Er is vast wel een moslim, maar die is tevens linksback van het tweede elftal van de voetbalclub, heet Karel en drinkt gewoon bier.