Iedereen en zijn moeder was het erover eens dat het 'een knap staaltje recherchewerk' was toen de politie eerder dit jaar Rene V. uit Julianadorp in zijn lurf vatte. Rene V. reed eind 2018, begin 2019 in zijn auto rond, en stak -vanuit die auto- joggende en fietsende vrouwen en meisjes neer. Terechte grote paniek bij Opsporing Verzocht dat er een URGENTE UITZENDING, aan wijdde. Met een vage compositietekening van een soort van SUV met hele rare achterlichten.

We weten nu waarom dat zo'n raar plaatje was. Dat was vooral om de dader te foppen. De politie had toen al het kenteken van de SUV-steker. Een van de geprikte dames had namelijk het nummerbord opgeschreven. Dus zo knap was dat recherchewerk ook weer niet. Rene V. werd in april aangehouden.

Fopsignalement van SUV

Lang verhaal kort. De auto van Rene V. werd helemaal volgehangen met microfoons, camera's, GPS-trackers en binnen no time had de politie sluitend bewijs want Rene V. bekende zijn daad gewoon aan zijn vriendin tijdens een afgeluisterd telefoongesprek waarvan ook beeld was. Sick-fuck SUV-steker werd veroordeeld tot ZES JAAR staatshotel, conform de eis.

We snappen best dat de politie graag positieve verhalen over politiewerk naar buiten brengt in die hausse van ontslagen politiemedewerkers (als ze ze fout zijn, zijn het altijd -medewerkers - lol). Lees het hele sappige opsporingsverhaal hier bij De Telegraaf (of graties bij de NOS). Maar of het verstandig is om opsporingsmethoden zo aan de grote klok te hangen is natuurlijk een tweede.

De sick-fucks lezen ook mee.