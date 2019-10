Rechtstreeks naar de RB Alkmaar voor verslag van de zitting The People vs René V. Het sick fuck kaalkopje uit Julianadorp dat het kicken vond om najaar 2018 joggende en fietsende meisjes/vrouwen vanuit zijn auto neer te steken en aan te rijden. Een van die meisjes durft een jaar later nog steeds niet alleen op de fiets, en het is nog maar de vraag of ze ooit die knauw te boven komt. Verwarde man was zoals zo vaak een bekende van de politie en het duurde tot april 2019 toen ze de Vrouwensteker van Noord-Holland eindelijk in de smiezen kregen. Tijdens de proforma zitting eerder dit jaar huilde vrouwensteker René V. een neerslagoverschot bijelkaar dus dat wordt een eis van likmevestje. Enfin, wij kennen het Nederlandse rechtssysteem een beetje. Als je voor het verkrachten van een meisje in een bus al 20 dagen cel krijgt, dan kan het vandaag niks anders worden alsdan de Nobelprijs. Live rechtbanktweets bij Saskia Belleman van de Tele Mediahuis.