Onderwerp: Pupillen Hugo de Jonge😐

Beste GS,

Check even de pupillen van Hugo de Jonge in het achtuurjournaal van maandag (lol, red.) jongstleden. Hij staat in een semi verlichte omgeving met pupillen als knikkers. Deze pupildilatatie komt nogal onnatuurlijk en geïnduceerd over. Waarschijnlijk medicamenteus (atropine, cocaïne, methamfetamine, etc.) en ik mag toch hopen dat onze minister van Volksgezondheid de narcostaat Nederland niet openlijk support. Cheers, [NAW bekend]

Dus wij checken.

Nou jaaaaa