Nou, ondergetekende onderbrak zijn gebruikelijke brunch-ritueel van met het linkeroog Voorwaardelijke Liefde en met het rechteroog Van elk Waarheen Bevrijd lezen om het Forum eens ferm te feliciteren met alweer vijf jaar kartelondermijning. Bijna 37K leden en daarmee op het CDA na de grootste ledenpartij. Op Bert Brussen na de beste Facebookpagina. En in vijf jaar meer ge-bildungd dan Elsevier, kennisinstituut dr. Sid Lukkassen en bloeddrukspecialist Tom Zwitser bij elkaar. Het filmpje voelt wel alsof er een echt moeilijk dikke olifant met vlassig haar in een makelaarspak in de kamer staat, maar we kunnen de vinger er niet helemaal op leggen.

Maar goed, toen bleek Van Rossem ineens al die tijd al geruisloos over de schouder mee te kijken naar de video, en die snuift zachtjes bij het moment dat Baudet beweert dat ‘hij dat referendum gewonnen heeft’. “We deden het samen, maar hij maakt het hier wel weer erg mooi voor zichzelf”, aldus Van Rossem. “Ik zie hem nog binnen komen in Pand Noord destijds, bijna smekend of hij mee mocht doen aan onze handtekeningencampagne. ‘Jullie hebben een soort Mussolini nodig!’, waren zijn woorden. En natuurlijk mocht hij meedoen, want iedereen mocht meedoen. Dát was de kracht van het GeenPeil-referendum: iedereen deed mee. Van PVV-rechts tot SP-links met Henk Krol en Dierenpoes in het midden er bij, alsook heel veel D66-stemmers: dat referendum werd gewonnen door iedereen die meedeed, die inspraak wilde, die zijn handtekening zette of met flyers de straat op ging. Niet alleen door Thierry Baudet. Die was van grote waarde voor het eindresultaat, maar tegelijkertijd ook gewoon de gast waar René van Leeuwen DOODMOE van werd als hij weer eens de hele weg naar de Kiesraad (onderstaand - red.) in Heerlen moest luisteren naar ‘s mans gezever over klassieke muziek, moderne architectuur en zijn sociaal ongemakkelijke neplach om de bottehorkerigheid van Jan Roos, die ook in dat busje zat. Enfin, van harte en nog vele jaren Tjer!”