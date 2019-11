De oprichter van Exctinction Rebellion Roger Hallam heeft niet alleen een hele interessante visie op de toekomst ('We gaan allemaal DEAUD'), hij kijkt ook op een bijzondere manier terug op het verleden. In een interview met het Duitse weekblad Die Zeit spreekt noemt Roger Hallam de Holocaust (bekend van tv) "just another fuckery in human history". U raadt het nooit, maar dergelijke uitspraken liggen bij onze Oosterburen nogal gevoelig. De Duitse Sturmabteilung van XR heeft zich dientengevolge van Hallam gedistantieerd. De Nederlandse blokkeerviezerds houden zich stil. Nu maar hopen dat ze zich de volgende keer niet aan een synagoge vastketenen.