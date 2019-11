Deze beelden uit de West bereikten onze beeldredactie via de intercontinentale zeekabels. Bij Paramaribo is dit weekend een zeswielig pantservoertuig van de Surinaamse LAMA (Landmacht) door z'n remmen getrapt en in een transformatorhuisje tot stilstand gekomen. Het voertuig (een Braziliaanse EE-9 Cascavel, ziet ons getrainde oog) was bezig met oefeningen voor de Srefidensi-parade, lezen we op de zeer goed geïnformeerde webzijde Familienieuws.com. Op wat kapotte brillen en beurse knieën na lijkt iedereen er met de schrik vanaf gekomen te zijn. Het trafohuisje van NV Energie Bedrijven en de garage van een Chinees restaurant (Boem Is Ho?) hebben de bijzondere remmentest niet overleefd. Kudo's wel, voor de gedetailleerde toelichting van het leger. Daar kunnen *alle* voorlichters aan deze kant van het koninkrijksverband onafhankelijke water nog wat van leren. Nazorg voor het trafohuisje na de breek.